Барселона націлилась на Лаутаро Мартінеса – агент форварда підтвердив інтерес каталонців

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Лаутаро Мартінес потрапив на радари Барселони, повідомляє Goal.com. Цю інформацію також підтвердив Альберто Яке, агент форварда Інтера.

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"Розмови про інтерес Барселони до Лаутаро – правда. З нами поки ніхто не зв'язувався, але ми знаємо, що вони пильно стежать за ним. Це правда, що Мартінес подобається Барселоні", – зявив Яке.

Варто відзначити, що Лаутаро виступає разом із лідером Барси Ліонелем Мессі у збірній Аргентини.

В минулому сезоні 21-річний Мартінес провів 27 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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