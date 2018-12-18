Барселона націлилась на Крістенсена, – Mundo Deportivo

Данський захисник Челсі Андреа Крістенсен, який гріє лаву для запасних під керівництвом Мауріціо Саррі, зацікавив Барселону.

Барселона продовжує шукати центрального захисника і до її списку входить Андреас Крістенсен з Челсі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Данець втратив місце в складі після призначення на посаду головного тренера Мауріціо Саррі, який більше довіряє Рюдігеру та Луїсу.

Окрім захисника збірної Данії іспанці також розглядають можливість підписати вихованця Реала Дієго Льоренте та Хорхе Мере.

Крістенсен є вихованцем академії Челсі, але по-справжньому заявив про себе під час оренди в Борусію Менхенгладбах, звідки повернувся і став отримувати ігровий час за Антоніо Конте.

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