Барселона націлилась на Канте

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте потрапив у сферу інтересів Барселони.

Барселона налаштована підписати півзахисника Челсі Н'Голо Канте. Каталонці готові включити в угоду Андре Гомеша, повідомляє Mundo Deportivo.

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На думку іспанського клубу, це дозволить Барселоні здешевити транфер 27-річного француза. До слова, нещодавно Челсі підписав хавбека Наполі Жоржінью, який виступає на схожій з Канте позиції.

Нагадаємо, вчора Канте у складі збірної Франції став чемпіоном світу. Контракт француза з Челсі чинний до літа 2021 року.