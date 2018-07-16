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Барселона націлилась на Канте

22:58 409 Читать на русском
Барселона націлилась на Канте
Н'Голо Канте з Кубком світу / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте потрапив у сферу інтересів Барселони.

Барселона налаштована підписати півзахисника Челсі Н'Голо Канте. Каталонці готові включити в угоду Андре Гомеша, повідомляє Mundo Deportivo.

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На думку іспанського клубу, це дозволить Барселоні здешевити транфер 27-річного француза. До слова, нещодавно Челсі підписав хавбека Наполі Жоржінью, який виступає на схожій з Канте позиції.

Нагадаємо, вчора Канте у складі збірної Франції став чемпіоном світу. Контракт француза з Челсі чинний до літа 2021 року.

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