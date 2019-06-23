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Барселона націлилась на хавбека Реал Сосьєдада Меріно

21:20 168 Читать на русском
Барселона націлилась на хавбека Реал Сосьєдада Меріно
Мікель Меріно / Фото ФК Реал Сосьєдад

Півзахисник Реал Сосьєдада Мікель Меріно може перебратись до табору чинного чемпіона Іспанії.

На радари Барселони потрапив Мікель Меріно, повідомляє Noticias de Gipuzkoa.

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Клаусула хавбека Реал Сосьєдада становить 45 млн євро. Чинний контракт 23-річного іспанця розрахований до 2023 року. Гравець також відомий своїми виступами за Ньюкасл та Борусію Д.

В минулому сезоні Ла Ліги Меріно провів 29 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 5-ма асистами. Реал Сосьєдад посів 9-ту сходинку турнірної таблиці Прімери.

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Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Мікель Меріно Мікель Меріно
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