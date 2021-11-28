Нападник МЮ Антоні Марсьяль може перебратись у каталонський клуб.

Антоні Марсьяль зацікавив тренерський штаб Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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Для підсилення атаки каталонці хотіли підписати півзахисника Ман Сіті Феррана Торреса, але ціна в 70 млн євро змінила плани "блаугранас". Портал Transfermarkt оцінює Антоні у 35 млн євро.

Марсьяль може похизуватись постійною ігровою практикою в Манчестер Юнайтед. У нинішньому сезоні АПЛ форвард провів 6 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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