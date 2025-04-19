Гансі Флік визначився з двома кандидатами на підсилення захисту в літнє трансферне вікно, повідомляє Diario AS.

Екс-зірка Шахтаря міг приєднатись до Барселони – його особисто запрошував Флік

Мова про бразильського правого захисника Фіорентини Додо та його колегу по амплуа Андрея Ратіу з Райо Вальєкано. Барселона моніторить екс-гравця Шахтаря, який нині сяє в Серії А, не перший рік. Та після кількох невдалих спроб клуб планує нарешті домовитись з 26-річним бразильцем, який може стати конкурентом Жюлю Кунде.

Румунський захисник Ратіу є запасним варіантом на випадок, якщо Додо знову відмовить "блаугранас". Спортивний директор каталонців Деку вже розпочав перемовини з обома гравцями.

Додамо, що Додо перебрався у Фіорентину з Шахтаря в 2022 році. В поточному сезоні він відіграв 41 матч в усіх турнірах за "фіалок", оформивши 5 асистів. Також бразилець допоміг команді дійти до півфіналу Ліги конференцій, де італійці зіграють проти Бетіса.

Фіорентина пробилась у півфінал Ліги конференцій, влаштувавши перестрілку з Целє, Бетіс пройшов команду екс-українця