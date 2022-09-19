Влітку "бланкос" намагались продати вінгера. Серед зацікавлених називали Мілан, Арсенал і Ньюкасл, проте до конкретики не дійшло. Тепер Асенсіо опинився на радарах Барселони, стверджує MD.

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Каталонцям до вподоби ігрові якості Марко, універсальність та його вік. Також Барсу приваблює можливість підписати 26-річного іспанця абсолютно безкоштовно, адже його контракт з Мадридом завершиться влітку. Про нову угоду сторони не домовлялись. Та й навряд чи будуть, адже поточного сезону футболіст опинився далеко в запасі Карло Анчелотті, награвши лише 47 хвилин у 4 матчах.

Ще один фактор, який грає на руку "блаугранас" – агентом Марко Асенсіо, який грає за Реал з 2015-го, є Жорже Мендеш. У нього доволі хороші відносини з президентом Барселони Жоаном Лапортою.

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