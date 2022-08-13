Тривала бюрократична тяганина "блаугранас" залишилася позаду. У матчі першого туру проти Райо Вальєкано Хаві може розраховувати на низку нових футболістів.

Роберт Лєвандовскі, Рафінья, Франк Кессьє та Андреас Крістенсен офіційно зареєстровані Ла Лігою в статусі футболістів Барси. Відповідно, усі четверо можуть зіграти проти Райо Вальєкано в першому турі чемпіонату Іспанії 2022/23, повідомляє Marca.

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Те саме стосується і Усмана Дембеле з Серхі Роберто – їхні нові контракти з клубом теж зареєстровані. Єдиним новачком "синьо-гранатових", який змушений ще почекати, виявився оборонець Жюль Кунде. У суботу він не зіграє.

Найближчими днями Жоан Лапорта повинен оголосити зарплати гравців Барселони. Щоб зареєструвати Кунде, хтось із футболістів повинен піти, адже клубу потрібно зменшити зарплатний фонд. Серед кандидатів "на вихід" називають імена де Йонга, Обамеянга, Умтіті, Деста і Брейтвейта.

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