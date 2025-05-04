Флік обрав Лігу чемпіонів

Битва з Інтером у середу виявилась вкрай виснажливою, а у вівторок на "Джузеппе Меацца" точно не буде легше. На щастя, у чемпіонаті випав матч проти Вальядоліда – останньої команди Ла Ліги, у якої вже немає жодних шансів на збереження прописки в еліті. "Пусела" чекає на Сегунду, тож Хансі Флік випустив проти неї резервний склад.

Із беззаперечних футболістів основи вийшли тільки Педрі та Жерар Мартін. До них можна додати Араухо, Гаві й Лопеса як представників основного ростеру – ну і тер Штеген повернувся у старт вперше з 22 вересня. Ямаль, Рафінья, Ольмо, Де Йонг, Кубарсі, Торрес, Мартінес і Щенсни залишились у запасі, а Бальде, Кунде та Лєвандовскі перебувають у лазареті.

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Резервісти провалили перший тайм

Вальядолід зазнав 25 поразок у Ла Лізі й пропустив 81 гол у сезоні, побивши всі іспанські антирекорди, але Барселона примудрилась піти на перерву за рахунку 0:1. Не в свою користь. Гості пропустили гол вже на 6-й хвилині внаслідок удару Івана Санчеса – йому дали зайти у штрафний і пробити без особливого спротиву. Рикошетом від захисника м'яч перелетів тер Штегена й впав у ворота.

На 11-й хвилині "Пусела" могла й подвоїти свою перевагу. Моро прорвався лівим флангом, вилетівши практично віч-на-віч з тер Штегеном, однак його подальший удар виявився слабким. Марк-Андре спіймав сферу.

Більше по воротах Барси не били. Вальядолід сконцентрувався на обороні – у господарів і вибору особливого не було, адже розгнівані каталонці почали притискати. При 15 ударах, 82% володіння й 25 дотиках у штрафному "блаугранас" створили не так і багато, награвши на 0,69 очікуваних голів з гри.

Барселона створила аж два небезпечних моменти до перерви. На 15-й хвилині рахунок мав зрівнювати Пау Віктор, який замикав крос з правого флангу. М'яч летів під поперечку, однак голкіпер врятував Вальядолід!

Крім того, забивати мав Фаті, який відкрився на лівому куті штрафного, змістився в центр і вгатив у дальню дев'ятку. Андре Феррейра парирував.

Ось і вся гострота Барселони в першому таймі. Хансі Фліку вже на 26-й хвилині довелося випускати Ямаля, хоча привід був сумним. Дані Родрігес травмував руку й покинув поле у сльозах.

Лідери роблять результат

Тренерський штаб "блаугранас" був настільки незадоволений побаченим, що провів подвійну заміну в роздягальні. Замість Педрі та Фаті вийшли Де Йонг і Рафінья. Перестановки спрацювали вже через вісім хвилин після відновлення гри.

Ямаль виконав подачу з правого флангу на 11-метрову позначку, куди прибіг Араухо. Рональд не зміг зіграти на замиканні, адже Ферейра вибив м'яч. От тільки на підбиранні опинився Рафінья, який без проблем поцілив у практично порожні ворота. 1:1!

На 60-й же хвилині Фермін Лопес вивів Барселону вперед, прийнявши пас від Мартіна й пробивши з лінії півкола. Точно під дальню стійку. 1:2!

Хансі Флік миттєво випустив Ольмо замість Хаві, аби дати іспанцю тонус і остаточно добити Вальядолід. Втім, футбол "блаугранас" не те щоб вразив. На 60-й хвилині Форт з правого краю штрафного поцілив у ліву стійку, а Ямаль на 80-й замикав навіс на кут воротарського – удар заблокував захисник. Більшого каталонці не створили.

Вальядолід навіть створив кілька моментів у відповідь. Зокрема, героїчний сейв при ударі Латаси довелося виконати тер Штегену, а вже у компенсований час Моро вилітав віч-на-віч (хоча потім все запоров). Словом, Барселона істотно ризикувала втратити очки.

І все ж не слід бути аж надто критичним, враховуючи напіврезервний склад Хансі Фліка. Від цього лайн-апу очікували лишень перемоги – байдуже якої. Резервісти завдання виконали. 1:2 на користь Барселони!