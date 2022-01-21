"Барселона зв'язалася з моїм агентом, щоб дізнатися про можливість підписати мене. Вони знали, що футбол у Китаї зупиниться до березня. Все може бути, але Барса зараз має проблему з реєстрацією нових гравців, і їм ще потрібно домовитися з моїм клубом.

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Вони хотіли б, щоб я зіграв за них до кінця сезону. Барселона домовляється, але є проблеми з новими контрактами – схоже, Дані Алвес стикався з цим. Знаю, що мені, можливо, доведеться відмовитися від багатьох вигод. Ймовірно, в оренді мені платитимуть значно менше. Я чув, що Алвесу платять мінімальну зарплату. Можливо, я міг би допомогти Барсі протягом шести місяців.

Йдуть переговори, вони мають розібратися з моїм нинішнім клубом та ухвалити рішення. Звичайно, можна відмовитися від чогось, щоб приєднатися до такого клубу, як Барселона. Але нам потрібно почекати, поки все владнається, і я зможу вирішувати", – цитує Оскара Goal.

Нагадаємо, півзахисник виступає в Китаї вже п'ять років, туди він перебрався з Челсі. 30-річний бразилець може похизуватися однією з найбільших зарплат серед чинних футболістів – 540 тисяч фунтів на тиждень.

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