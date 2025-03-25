Як повідомляє видання Sport.es, після численних оновлень угод з ключовими гравцями, такими як Кубарсі, Араухо, Гаві та Педрі, клуб має намір продовжити контракт з де Йонгом. Нідерландець отримує 19 мільйонів євро на рік в Барселоні і має угоду до наступного сезону. Однак клуб змушений підлаштувати його контракт під складну фінансову ситуацію, зменшуючи основну частину заробітної плати та збільшуючи бонуси, які залежать від його результатів на полі.

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Крім того, новий контракт передбачає скасування виплат, які були погоджені під час президентства Бартомеу в період пандемії. Важливим моментом є також можливість включення у нову угоду клаусули на відступні на рівні 80 мільйонів євро, що виглядає цілком реальною цифрою, якщо де Йонг продовжить свою стабільну гру.

Нагадаємо, в поточному сезоні де Йонг провів 29 матчів в усіх турнірах та відзначився 2 голами.

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