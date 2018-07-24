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Барселона намагається відбити в Роми Малкома

09:25 1658 Читать на русском
Барселона намагається відбити в Роми Малкома
Малком / Marca

Каталонський клуб рішуче налаштований зірвати перехід бразильського вінгера Малкома в Рим.

Вчора, 23 липня, італійська Рома узгодила трансфер вінгера Бордо Малкома за 32 мільйони євро плюс бонуси. Бразилець мав вилетіти у Рим, щоб пройти медогляд та підписати контракт з "вовками".

Втім, пізно ввечері зірвати угоду спробувала Барселона, яка намагалася вплинути на 21-річного гравця через його агентів. І їй це вдалось – Малком поки що не полетів у столицю Італії, повідомляє Marca.

Барселона різко перемкнулася на Малкома через постійні відмови Челсі щодо Вілліана. Каталонці раптово зрозуміли, що потенціал вінгера Бордо цілком відповідає ціні, яку вимагає клуб.

Теги
Італія Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Головне Франція Трансфери Чемпіонату Італії Малком Малком Рома Рома Бордо Бордо
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