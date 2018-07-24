Барселона намагається відбити в Роми Малкома

Каталонський клуб рішуче налаштований зірвати перехід бразильського вінгера Малкома в Рим.

Вчора, 23 липня, італійська Рома узгодила трансфер вінгера Бордо Малкома за 32 мільйони євро плюс бонуси. Бразилець мав вилетіти у Рим, щоб пройти медогляд та підписати контракт з "вовками".

Втім, пізно ввечері зірвати угоду спробувала Барселона, яка намагалася вплинути на 21-річного гравця через його агентів. І їй це вдалось – Малком поки що не полетів у столицю Італії, повідомляє Marca.

Барселона різко перемкнулася на Малкома через постійні відмови Челсі щодо Вілліана. Каталонці раптово зрозуміли, що потенціал вінгера Бордо цілком відповідає ціні, яку вимагає клуб.