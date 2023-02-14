Барселона в пошуках захисника звернула свою увагу на 23-річного гравця Айнтрахта Евана Н'Діка. Як повідомляє Крістофер Мішель, між каталонським клубом і гравцем вже є початкова угода.

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Усна домовленість – не гарантія трансферу. Барселона має вирішити остаточно на початку березня. Контракт Н'Діка з німецьким клубом закінчується влітку. Він перейшов у Айнтрахт у 2018 році з Осера за 5,5 мільйонів євро.



Н'Діка в цьому сезоні зіграв у 20 матчах Бундесліги. Захисник результативними діями в цьому сезоні не відзначився.

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