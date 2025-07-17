Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген може пройти хірургічне втручання через проблеми зі спиною. Як повідомляє журналіст Жерар Ромеро, німець розглядає варіант операції, яка може надовго відправити його в лазарет.

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Якщо Барселона вирішить не реєструвати травмованого гравця, це дозволить звільнити частину зарплатного фонду й офіційно внести до заявки Жоана Гарсію, а також провести ще кілька трансферів. У нинішніх фінансових умовах будь-яке послаблення тиску на "стелю" зарплат є критично важливим для каталонців.

Нагадаємо, у вересні 2024 року тер Штеген вже переніс серйозну операцію – тоді він лікував розрив надколінного сухожилля й пропустив вісім місяців. Нові ускладнення ставлять під сумнів його стабільну участь у сезоні.

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