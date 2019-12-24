Барселона намагатиметься знову підписати Неймара – відома сума потенційного трансферу

Сага з потенційним переходом Неймара в Барселону продовжується.

Неймар все ще залишається трансферною ціллю Барселони на літо наступного року, повідомляє Mundo Deportivo.

Неймар подешевшав уперше в кар'єрі

27-річний нападник проводить за парижан свій третій сезон, тому за відповідним правилом ФІФА зможе покинути клуб вже влітку. Каталонський клуб підрахував, що за бразильця доведеться викласти близько 180 млн євро. Нагадаємо, у 2017-му ПСЖ заплатив Барсі за зіркового форварда 222 млн євро.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 10 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

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