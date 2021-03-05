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Імовірний президент "блаугранас" Жоан Лапорта почав будувати трансферні плани на літо. Соучек нібито став пріоритетним варіантом для нового проекту Барси, хоч Вест Хем проситиме за нього не менше 30 млн євро. Команда Лапорти планує підписати лідера "молотків" за кошти, виручені від продажу Міралема П'яніча. Боснієць не зміг закріпитися в основі каталонців і, вочевидь, шукатиме нову команду в літнє трансферне вікно.

У нинішньому сезоні Томаш Соучек провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. До Лондона він перебрався торік за 16,2 млн євро.

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