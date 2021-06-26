Лоренцо Інсіньє зацікавив Барселону, інформує Diario Sport. Щоправда, каталонці ще не контактували з Наполі щодо трансферу.

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Серйозна робота над переходом розпочнеться тоді, коли з команди підуть кілька гравців атаки, адже "блаугранас" мають заробити достатню суму на цих трансферах. Інсіньє ж поки продовжує разом зі збірною Італії виступати на Євро-2020 і не відволікається на чутки.

До слова, у минулому сезоні Лоренцо відіграв 49 матчів за неаполітанців, у яких відзначився 19-ма голами та 11-ма результативними передачами. Його контракт з Наполі завершується наступного літа.

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