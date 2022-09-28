Літній новачок каталонців Ектор Бельєрін зазнав травми на тренуванні, інформує Mundo Deportivo.

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МРТ діагностувала пошкодження литкового м'яза лівої ноги. Бельєрін орієнтовно пропустить 3-4 тижні. За цей час Барселона проведе низку важливих матчів, зокрема, Класіко проти Реала (16 жовтня) і два доленосні поєдинки ЛЧ з Інтером (4-го і 12-го).

Травма Бельєріна створює для Хаві проблему правого захисника, де залишається лише Серхі Роберто. Раніше серйозні пошкодження отримали Кунде і Араухо, які могли б закрити цю позицію.

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