Барселона надовго втратила ще й новачка – у Хаві серйозна проблема перед Реалом та дуеллю з Інтером в ЛЧ
Барселона змушена миритися з черговим поповненням у лазареті.
Літній новачок каталонців Ектор Бельєрін зазнав травми на тренуванні, інформує Mundo Deportivo.
Мессі покине ПСЖ в кінці сезону та вимагає, щоб Барселона вигнала Піке – ультиматум для камбеку
МРТ діагностувала пошкодження литкового м'яза лівої ноги. Бельєрін орієнтовно пропустить 3-4 тижні. За цей час Барселона проведе низку важливих матчів, зокрема, Класіко проти Реала (16 жовтня) і два доленосні поєдинки ЛЧ з Інтером (4-го і 12-го).
Травма Бельєріна створює для Хаві проблему правого захисника, де залишається лише Серхі Роберто. Раніше серйозні пошкодження отримали Кунде і Араухо, які могли б закрити цю позицію.
Іспанія вирвала драматичну перемогу в Португалії і вийшла у плей-офф Ліги націй, Швейцарія викинула Чехію з еліти