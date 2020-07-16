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Барселона надіслала запит Тоттенхему щодо талановитого хавбека

11:27 - Читать на русском
Барселона надіслала запит Тоттенхему щодо талановитого хавбека
Раян Сессеньон та Жозе Моурінью / Фото ФК Тоттенхем

Раян Сессеньон може перебратись до табору каталонського гранда.

Барселона зацікавлена у підписанні хавбека Тоттенхема Раяна Сессеньона, повідомляє Sky Sports.

Сетьєн дав сміливий прогноз щодо свого майбутнього в Барселоні

Представники каталонського клубу вже надіслали запит у Лондон, щоб уточнити можливість продажу 20-річного таланта. Варто відзначити, що Барса спостерігає за Раяном ще з часів його виступів за Фулхем.

У нинішньому сезоні Сессеньон провів 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Англія Трансфери Барселони Тоттенхем Тоттенхем Барселона Барселона Трансфери Раян Раян Сессеньон
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