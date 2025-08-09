Барселона надіслала до Ла Ліги медичний звіт щодо операції на спині 33-річного воротаря. Його має розглянути комісія з трьох лікарів, інформує Mundo Deportivo.

Барселона повернула тер Штегену капітанську пов'язку – воротар "прогнувся" під клуб

Зазвичай у кожного з них йде від двох до чотирьох днів на те, щоб вивчити звіт і висловити свою думку. Ця думка в переважній більшості випадків є одностайною. Якщо так буде і в цьому випадку, то Ла Ліга надішле клубу висновок комісії у вівторок або середу.

Тільки в тому випадку, якщо хтось із лікарів не погодиться з колегами, їм доведеться провести зустріч для прийняття остаточного рішення. Це затримає оголошення рішення, але такий розвиток подій вважається малоймовірним.

Крім того, самого воротаря можуть викликати на зустріч з членами комісії. Така ситуація може виникнути в разі "невідповідних або неточних медичних висновків або при необхідності додаткових перевірок".

Після оголошення рішення у Барселони буде 20 календарних днів, щоб запросити використання частини зарплати тер Штегена (від 50 до 80 відсотків) для реєстрації Жоана Гарсії.

Тер Штеген бунтує: зачинився вдома і не пускав лікарів – Барселона ухвалила радикальне рішення, шляху назад вже немає