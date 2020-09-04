Які позиції потрібно підсилити Барселоні, на кого робитиме ставку Рональд Куман і чи можна уявити каталонців без Мессі та Суареса – в цій новині.

Уявляєте Барселону без Мессі і Суареса?

Багато фанів, коли робили ставку на сайті https://gg.bet/ru/betting-sports, були впевнені, що Барселона виграє Лігу чемпіонів. Однак каталонці не виправдали очікувань, тому Рональду Куману ніяк не обійтися без глобальної перебудови складу. Хоч Ліонель Мессі вирішив залишитися на Камп Ноу, але зовсім скоро Барселону можуть покинути Луїс Суарес та інші зірки, тому керівництву клубу варто шукати гідну заміну визнаним майстрам.

На кого зробить ставку Рональд Куман?

Боси Барселони дали можливість голландському наставнику самостійно проводити трансфери, надавши йому солідний бюджет. Проблема в тому, що повноцінно замінити Мессі або Суареса навряд чи хтось зможе, тому список потенційних новачків досить великий. Перші позиції в цьому списку займає Мусса Дембеле. Подейкують, що Куман особисто схвалив кандидатуру французького форварда, ринкова вартість якого перевищує 40 млн. євро. Звичайно, Барселона може заплатити цю суму за 24-річного футболіста, але чи варто витрачатися, якщо є хороший альтернативний варіант? Йдеться про потенційну покупку Максі Гомеса. Зараз контракт гравця належить Валенсії, але це не дуже велика проблема, якщо врахувати той факт, що "кажани" відчувають серйозні фінансові труднощі. Нагадаємо, що Валенсія влаштувала масовий розпродаж цього літа, тому точно не стане утримувати форварда, за якого можна отримати солідну компенсацію.

Барселоні потрібно посилювати інші позиції?

Існує думка, що молодих гравців краще використовувати на рідних позиціях, щоб швидше розкрити їхній потенціал. Подібна точка зору дійсно має право на життя, хоча багато тренерів все частіше говорять про універсалізм футболістів. Мабуть, Рональд Куман не надто любить різні експерименти, на відміну від колег по цеху, так як планує використовувати Френкі де Йонга на позиції атакуючого півзахисника. Відповідно Антуан Грізманн отримає можливість грати в центрі атаки, де відчуває себе максимально впевнено.

Подібні ротації, які з боку виглядають цілком зрозуміло, допоможуть новому наставнику Барселони вирішити кадрові проблеми. Більш того, голландець проведе своєрідну чистку всередині колективу. Перш за все, під удар потрапили вікові гравці – Іван Ракітіч і Артуро Відаль, які вже знайшли нові команди. Не надто веселі перспективи у Серхіо Бускетса. Іспанець може зберегти клубну прописку, але місце в стартовому складі точно втратить, а "гріти" лаву запасних навряд чи захоче. Що стосується підсилення складу, то Рональд Куман зацікавлений в придбанні Джорджініо Вейналдума. Правда, боси каталонського клубу повинні постаратися, щоб здійснити подібний трансфер, адже міняти Ліверпуль на Барселону зараз не дуже вигідно, особливо з точки зору чемпіонських амбіцій.

Леонід Колтун