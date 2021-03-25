Далеко не всі гравці Барселони переживуть літню революцію Лапорти.

Клуб розгляне пропозиції щодо 8 виконавців, повідомив журналіст Хосе Альварес у ефірі El Chiringuito TV.

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Йдеться про Жуніора Фірпо, Самюеля Умтіті, Міралема П'яніча, Норберто Нето, Карлос Аленьї, Рікі Пуча і навіть Антуана Грізманна з Філіппе Коутінью. За двох останніх заплатили понад 100 млн євро, але це не дозволяє їм почуватися недоторканними.

Нагадаємо, загальний борг Барселони оцінюється у понад 800 млн євро, тому клуб змушений переходити в режим суворої економії.

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