Каталонці вдома впоралися з Хетафе (1:0) в рамках 18 туру Прімери. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барса користується проблемами Мадрида та здобуває комфортну перевагу в Прімері. Сьогодні каталонці приймали одного з аутсайдерів чемпіонату. Матч проти Хетафе вийшов нудним, але переможним.

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Гості на початку матчу двічі виходили сам на сам з тер Штегеном, але в обох випадках судді зафіксували офсайд. А от Барселона свій шанс реалізувала: Рафінья прострілив з флангу, а Педрі замкнув.

Хетафе міг відігратися ще до перерви, але Майораль змарнував супершанс. У другому таймі вихованець Реала ще раз пробачив захисникам Барселони грубі помилки. Гості загалом не виглядали безнадійно.

Барселона стільки ж била по воротах (8 ударів проти 7), створила менше якісних моментів (0.74 xG проти 1.04), однак довела справу до перемоги. "Синьо-гранатові" набрали 44 очки та відірвалися від Реала на 6 балів.

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