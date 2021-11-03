Керівництво Барселони готове завершити сагу з приходом Хаві на тренерський місток "блаугранас" вже найближчим часом.

Віце-президент Барселони зі спортивних питань Рафа Юсте та директор клубу Матеу Алемані вилетіли з Києва в Доху, аби завершити переговори з Хаві, повідомляє Sport.es. Зазначається, що президент каталонців Жоан Лапорта не полетів разом з клубною делегацією.

Барселона узгодила контракт з Хаві та готує презентацію нового тренера – подробиці із Катару

Перехід Хаві залежить від того, як триватимуть переговори з Аль-Саддом. Якщо все відбудеться успішно, то вже 4 або 5 листопада наставник очолить Барселону. Презентація нового тренера планується після поєдинку із Сельтою, який відбудеться 6 листопада.

Нагадаємо, контракт 41-річного іспанця з Аль-Саддом розрахований до червня 2023 року. Зараз Хаві у столиці Каталонії "підстраховує" Серхі Бархуан, якого перевели із Барселони Б.

"Мірча забув чарівний рушник": Динамо гірше за Алавес, провальні лідери – чи буде від Києва гол престижу в ЛЧ?