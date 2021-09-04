Барселона виплатить солідну компенсацію за протеже Кумана
14:44 - Читать на русском
"Блаугранас" довелось витратитись задля підписання нападника Севільї Люка Де Йонга.
За річну оренду нідерландського форварда Барселона заплатити Севільї 1 млн євро, повідомляє Diario Sport.
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Окрім цього, каталонці повністю взяли на себе зарплатню Де Йонга. В контракті з нападником також включений пункт про право викупу по завершенні оренди.
Нагадаємо, Барса орендувала 31-річного нападника у Севільї. У минулому сезоні де Йонг провів 48 матчів у всіх змаганнях у складі Севільї, записавши до свого активу 9 голів та асист.
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