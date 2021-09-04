За річну оренду нідерландського форварда Барселона заплатити Севільї 1 млн євро, повідомляє Diario Sport.

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Окрім цього, каталонці повністю взяли на себе зарплатню Де Йонга. В контракті з нападником також включений пункт про право викупу по завершенні оренди.

Нагадаємо, Барса орендувала 31-річного нападника у Севільї. У минулому сезоні де Йонг провів 48 матчів у всіх змаганнях у складі Севільї, записавши до свого активу 9 голів та асист.

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