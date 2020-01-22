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Барселона не змогла домовитися про оренду Обамеянга і Вернера – у каталонців з'явилася нова трансферна ціль

09:57 697 Читать на русском
Барселона не змогла домовитися про оренду Обамеянга і Вернера – у каталонців з'явилася нова трансферна ціль
Віссам Бен-Єддер / Eurosport

Каталонський гранд продовжує пошуки форварда, який замінить травмованого Луїса Суареса.

"Блаугранас" не змогли домовитися про оренду нападників П'єра-Емеріка Обамеянга з Арсенала та Тімо Вернера з РБ Лейпциг, інформує Sport.es. Новою ціллю клубу на трансферному ринку став форвард Монако Віссам Бен-Єддер.

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29-річний футболіст має досвід виступів у чемпіонаті Іспанії – він протягом трьох сезонів грав за Севілью. Влітку 2019 року Бен-Єддер за 40 млн євро перейшов у Монако, в складі якого демонструє чудову результативність у поточному чемпіонаті Франції – 14 голів у 18 матчах.

Нагадаємо, Барселона втратила Суареса на 4 місяці після того, як він був прооперований через проблеми з меніском.

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