Барселона знайшла заміну Умтіті в складі фіналіста Кубка Лібертадорес

Захисник Фламенго Родріго Кайо потрапив у сферу зацікавлень Барселони. Його трансфер оцінюється у 30 млн євро.

Барселона в зимове трансферне вікно спробує підписати центрального захисника Фламенго Родріго Кайо. 26-річний бразилець розглядається як потенційна заміна Самюелю Умтіті, у якого вже тривалий час спостерігаються проблеми зі здоров'ям, повідомляє Marca.

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Цікаво, що минулого року каталонці вже роздумували над придбанням Кайо, але тоді через брак коштів віддали перевагу оренді Джейсона Мурільйо з Валенсії. До слова, рік тому тому бразилець був близьким до переходу в ту ж Валенсію за 12 млн євро, але провалив медогляд.

Зауважимо, що Кайо допоміг Фламенго дійти до фіналу Копа Лібертадорес, у якому суперником бразильців стане Рівер Плейт. Контракт захисника, який може зіграти і в опорній зоні, чинний до кінця 2023 року, а сума угоди оцінюється у 30 млн євро.

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