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Неймар в Барселону: ПСЖ озвучив каталонцям зустрічну пропозицію – іспанська делегація вирушила в Париж

09:53 158 Читать на русском
Неймар в Барселону: ПСЖ озвучив каталонцям зустрічну пропозицію – іспанська делегація вирушила в Париж
Неймар / Globo

Трансферна сага імені Неймара триває. Втім, навіть сьогодні серіал, який встиг набриднути чи не всім, може отримати розв'язку.

Барселона настільки марить повернення Неймара, що навіть попри прохолодні взаємовідносини з ПСЖ не втрачає оптимізму. Сьогодні вранці делегація "блаугранас" вирушила у Париж для переговорів щодо переходу скандального бразильця. Зустріч запланована на 12 годину за місцевим часом, повідомляє RAC1.

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Очікується, що саме сьогоднішній день стане вирішальним у перемовинах. Серед делегатів Барселони присутній генеральний директор Оскар Грау, а також Ерік Абідаль, Андре Кюрі та Хав'єр Бордас.

ПСЖ не виключає варіанту з відходом Неймара, але висунув Барселоні зустрічні вимоги – за даними Le Parisien, парижани оцінюють трансфер бразильця щонайменше у 250 млн євро. 100 з них французи хочуть отримати грошима, а частиною угоди мають стати Нелсон Семеду та Усман Дембеле. Обидва не поспішають покидати Барселону, але француз останньою своєю витівкою з травмою та неявкою на медобстеження поклав край терпінню керівництва клубу.

За даними обидвох французьких ЗМІ, саме сьогоднішній день є чи не визначальним щодо майбутнього скандального форварда. Нагадаємо, в поточному сезоні Неймар не зіграв за ПСЖ жодної хвилини.

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