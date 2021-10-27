Юрген Клопп і Томас Тухель стануть для каталонців омріяними варіантами, коли вдасться вирішити нинішні фінансові проблеми, інформує Sport.es.

Барселона погрожує Дембеле відстороненням від команди

Рональд Куман може відпрацювати свій контракт до 2022 року, однак навряд йому довірять побудову нової команди. На цю місію завжди свататимуть Хаві, але Барса спробує зазіхнути і на більш досвідчених фахівців. Втім, для цього доведеться запастись терпінням. Чинні угоди Тухеля і Клоппа розраховані до літа 2024-го, і наразі зовсім не схоже, що Челсі або Ліверпуль планують достроково звільняти своїх тренерів.

Додамо, що після 9 зіграних матчів Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів набрала лише 3 очки в 3 турах.

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