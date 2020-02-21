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Барселона може знову змінити дизайн форми – варіант екіпіровки "блаугранас" на сезон 2020/21

21:04 444 Читать на русском
Барселона може знову змінити дизайн форми – варіант екіпіровки "блаугранас" на сезон 2020/21
Гравці Барселони / AS

Барселона підготувала домашній комплект форми на наступний сезон – каталонці повернуться до звичного дизайну.

Барселона визначилась із трьома варіантами форми на наступний сезон, інформує твіттер-аккаунт PlusBarca.

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Домашній комплект поверне собі звичні синьо-гранатові смуги із невеликим доповненням у вигляді жовтих смужок уздовж футболки. Третій варіант форми матиме простий дизайн – рожевий колір, а комірець і манжети рукавів – чорні. Гостьовий комплект оприлюднили в мережі трохи раніше.

Зазначається, що нова форма буде випущена у червні 2020 року. Технічним спонсором Барселони, як і раніше, є Nike.

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Теги
Іспанія Футбольна форма Барселона Барселона
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