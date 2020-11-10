Від сьогоднішнього дня каталонський гранд має право підписувати вільних агентів, повідомляє Diario Sport.

Фаті успішно прооперований – Барселона оголосила терміни відновлення таланта

На ринку зараз є достатня кількість відомих гравців без контракту, які могли б знадобитися Барселоні. Видання виокремило 5 варіантів – Маріо Манджукіч, Джек Вілшер, Даніель Старрідж, Сіндзі Кагава та Алешандре Пато. Всі вони перебувають у статусі вільних агентів і шукають нове місце роботи.

Нагадаємо, повноцінне трансферне вікно відкриється лише у січні, проте Барселона не готова витрачати великі суми в умовах коронавірусної кризи.

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