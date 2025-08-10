Федерація футболу Іспанії планує провести один з матчів Барселони за межами країни.

ФІФА нещодавно схвалила дозвіл на проведення матчів будь-якого чемпіонату ліги за межами країни, де проводиться чемпіонат.

Як повідомляє Marca, у зв'язку з цим рішенням, в Іспанії хочуть провести матч Барселона – Вільяреал, який запланований на 20 грудня, в США, а саме в Маямі. Рада директорів іспанської Федерації футболу обговорить це питання на своєму засіданні у понеділок, 11 серпня.

Варто зауважити, що ніколи в історії матч Ла Ліги не проводився за межами країни. Барселона стартує в чемпіонаті 16 серпня проти Мальорки.

