За новим контрактом француза з Барселоною, більша частина виплат залежить від кількості виступів гравця, повідомляє Sport.es.

Барселона підтвердила важку травму Умтіті – чемпіон світу продовжить отримувати гроші за довге сидіння в лазареті

Таким чином, Умтіті зароблятиме досить невеликі гроші, якщо не виходитиме на поле, а сама Барселона може зекономити близько 14 млн євро. Додамо, що наразі Самюель лікується від чергової травми, а орієнтовний термін реабілітації – 3 місяці.

Нагадаємо, нещодавно Барселона продовжила контракт Умтіті до літа 2026-го зі зменшенням зарплатні. У поточному сезоні захисник провів лише один матч і результативними діями не відзначався.

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