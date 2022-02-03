Барселона може зекономити чималу суму через чергову травму Умтіті
Захисник Барселони Самюель Умтіті своїм пошкодженням врятував каталонців від зайвих витрат.
За новим контрактом француза з Барселоною, більша частина виплат залежить від кількості виступів гравця, повідомляє Sport.es.
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Таким чином, Умтіті зароблятиме досить невеликі гроші, якщо не виходитиме на поле, а сама Барселона може зекономити близько 14 млн євро. Додамо, що наразі Самюель лікується від чергової травми, а орієнтовний термін реабілітації – 3 місяці.
Нагадаємо, нещодавно Барселона продовжила контракт Умтіті до літа 2026-го зі зменшенням зарплатні. У поточному сезоні захисник провів лише один матч і результативними діями не відзначався.
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