Барселона може заявити гравця, який пропустив 7 місяців, на фінал Кубка Іспанії з Реалом
Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген може опинитися в заявці на фінал Кубка Короля.
Марк-Андре тер Штеген отримає дозвіл від медичного штабу Барселони й може потрапити в заявку на фінал Кубка Іспанії з Реалом, який відбудеться в суботу, 26 квітня. Про це інформує El Partidazo de COPE.
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Джерело повідомляє, що в четвер, 24 квітня, німецький голкіпер провів перше тренування в загальній групі після отриманої травми хрестоподібних зв'язок коліна.
Нагадаємо, що тер Штеген отримав свою травму у вересні та відтоді відновлювався. Він є капітаном "блаугранас", але чинний перший номер Барселони Войцех Щенсни хоче витіснити німця на лавку запасних.
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