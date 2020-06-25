Барселона може запропонувати Коутінью або Семеду в обмін на хавбека Тоттенхема

Барселона продовжує пошук підсилення в свою центральну ланку.

Каталонці готові повернутися до кандидатури Танге Ндомбеле з Тоттенхема, інформує Independent.

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Француз хоче покинути "шпор" через конфлікт з Моурінью, але проблемою є ціна. Лондонці планують відбити 55 млн фунтів, які були заплачені Ліону рік тому. Барселона на такі витрати не готова, тому може запропонувати альтернативу – обмін гравцями. Серед головних кандидатів називаються Семеду та Коутінью, якого упродовж кількох місяців пов'язували саме з Тоттенхемом.

Додамо, що Ндомбеле провів лише 19 матчів у поточній АПЛ, відзначився 2 голами і 2 асистами.

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