Каталонці довго торгувалися за бразильця і, зрештою, виграли конкуренцію в клубів АПЛ та змогли домовитися з Лідсом.

Барселона розбила клуб Бекхема з рахунком 6:0 – Рафінья оформив гол та 2 асисти за тайм

Раніше повідомлялося, що за трансфер Рафіньї Барселона платитиме за схемою 55+10, але насправді умови виявилися трохи іншими. Marca стверджує, що "синьо-грантові" гарантовано заплатять 48 мільйонів євро, а ще 12 прописані в бонусному фонді.

Цікаво, що ці бонуси не дуже просто отримати. Зокрема один із пунктів передбачає, що Барселона перерахує на рахунок Лідса додаткові гроші лише після перемоги в Лізі чемпіонів. Відтак, теоретично Рафінья може обійтися ледь не на 20 млн дешевше, ніж писали раніше.

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