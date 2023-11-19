"Шпори" хочуть посилити свою команду взимку забивним вінгером. Тоттенхем націлився на Рафінью, який виступає за Барселону.

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Згідно з інформацією Sport, англійський клуб зробив бразильця ціллю номер один. Каталонці не поспішатимуть з рішенням, втім, готові продати вінгера не менше, ніж 70 мільйонів євро. Таку суму за Рафінью Тоттенхем не готовий викласти й придумав інший план, щоб переконати Барселону. "Шпори" хочуть включити в угоду кількох гравців, щоб знизити ціну.

Майбутнє Рафіньї в Барселоні досить невизначене, оскільки Ламін Ямал продемонстрував готовність боротися за місце в основі. В поточному сезоні бразилець зіграв за каталонців в 11 матчах, забивши два голи та оформивши три асисти.

Нагадаємо, що Рафінья добре знає чемпіонат Англії. Вінгер два сезони провів у складі Лідса.

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