Нето звернувся до Барселони, аби каталонці прийняли пропозицію Фламенго щодо воротаря, інформує El Nacional.

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Причиною є те, що бразилець не отримує достатньо ігрового часу, оскільки місце у воротах закріплене за тер Штегеном. Барселона ж може погодитись, аби покращити фінансовий стан.

Додамо, що Нето провів лише 2 матчі за Барселону у поточному сезоні, у яких пропустив 3 голи.

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