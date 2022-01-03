Барселона може втратити резервіста тер Штегена – воротар попросив про трансфер
15:36 - Читать на русском
Воротар Барселони Норберто Нето готовий покинути клуб вже цієї зими.
Нето звернувся до Барселони, аби каталонці прийняли пропозицію Фламенго щодо воротаря, інформує El Nacional.
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Причиною є те, що бразилець не отримує достатньо ігрового часу, оскільки місце у воротах закріплене за тер Штегеном. Барселона ж може погодитись, аби покращити фінансовий стан.
Додамо, що Нето провів лише 2 матчі за Барселону у поточному сезоні, у яких пропустив 3 голи.
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