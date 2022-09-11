Попри велику кількість гучних трансферів, фінансовий стан Барселони наразі не є найкращим. Саме через це президент "блаугранас" Жоан Лапорта має намір зменшити зарплати деяких гравців, зокрема Серхіо Бускетса, повідомляє El Nacional.

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Його контракт добігає кінця влітку 2023 року. Попри неодноразові зустрічі, сторони так і не досягнули домовленості. Бускетс не має наміру йти на поступки, оскільки вважає, що заслуговує на більше через свої заслуги перед клубом. Серхіо також має інтерес спробувати себе в МЛС, а каталонці можуть замінити його іншим вихованцем клубу – Ніко Гонсалесом (в оренді у Валенсії).

Нагадаємо, Бускетс виступає за основну команду Барселони з 2008 року. За цей час встиг зіграти у 684 поєдинках та записати до свого активу 18 голів та 43 асисти.

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