"Блаугранас" незабаром можуть позбутись космічних заборгованостей. Все завдяки анонімній компанії з Близького Сходу.

Колишній президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу залишив після себе чимало боргів. Зараз їхня сума становить понад 1,3 млрд євро.

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Як повідомили журналісти El Curubito, клуб вже зараз може отримати 1,5 млрд від анонімної компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів. Президент Жоан Лапорта та решта верхівки "блаугранас" всерйоз розглядають цю пропозицію, яка допоможе вийти з кризи.

AS же стверджує, що це була б хороша угода для Барси, якій не довелось би нічого повертати найближчі два роки, а виплату кредиту з низькою ставкою можна було б розтермінувати на 12 років.

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