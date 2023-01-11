Жіноча команда Барселони розгромила Осасуну у поєдинку Кубка Іспанії, але, найімовірніше, у чвертьфінал вийдуть саме суперниці "блаугранас".

У складі "синьо-гранатових" з'явилася Гейзе Феррейра, яка не мала права грати через дискваліфікацію, отриману в попередньому сезоні. Вона ще й забила один із голів, а матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії завершився з рахунком 9:0.

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24-річна Гейзе Феррейра влітку перейшла в Барселону із жіночої команди Мадрид. Саме у її складі нападниця отримала дискваліфікацію в Кубку Іспанії, яку не відбула. Тепер Барселоні загрожує технічна поразка, повідомляє Marca.

Щоб Федерація футболу Іспанії відкрила провадження, постраждалий клуб повинен подати апеляцію. Осасуна вже офіційно заявила, що зробить це. "Ми визнаємо спортивну майстерність і перевагу Барселони на полі, але наш клуб подасть апеляцію через очевидне порушення Регламенту", – йдеться у заяві Осасуни.

Окрім Барселони, схожого фейлу припустилася і Севілья, яка обіграла Вільяреал (1:0), але теж задіяла в поєдинку дискваліфіковану футболістку.

Зазначимо, свого часу в аналогічну історію вляпався мадридський Реал. У сезоні 2015/16 "вершкові" перемогли Кадіс, але тоді за Реал зіграв росіянин Денис Черишев. Він отримав дискваліфікацію в складі іншої команди, але не відбув покарання. У Мадриді про це, схоже, не знали, тому випустили Черишева на поле. Рафа Бенітес, дізнавшись про ситуацію, зняв росіянина, але це не допомогло Реалу уникнути покарання у вигляді дискваліфікації. Далі пройшов Кадіс.