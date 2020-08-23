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Барселона може використати Суареса для підписання лідера Аякса

13:55 - Читать на русском
Барселона може використати Суареса для підписання лідера Аякса
Луїс Суарес / Getty Images

Майбутнє нападника Луїса Суареса в Барселоні залишається під великим питанням.

Уругваєць може стати частиною переходу хавбека Аякса Донні ван де Беека в каталонський клуб, повідомляє Mundo Deportivo.

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Амстердамці хочуть отримати за свого лідера 45-50 млн євро, що є занадто великою сумою для Барселони. Задля економії "блаугранас" сподіваються скористатися інтересом Аякса до Луїса Суареса. Барселона оцінює 33-річного форварда у 20 млн євро. Щоправда, сам Суарес не горить бажанням покидати Камп Ноу.

Додамо, що ван де Беек провів 37 матчів у сезоні 2019/20, відзначився 10 голами та 11 асистами. Новий тренер Барселони Рональд Куман добре знає хавбека за спільною роботою у збірній Нідерландів.

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Головне Аякс Аякс Іспанія Трансфери Донні Донні ван де Беек Трансфери Барселони Луїс Луїс Суарес Барселона Барселона
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