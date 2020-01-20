"Барселона може виграти усі трофеї", – Бускетс в захваті від роботи Сетьєна

Хавбек Барселони Серхіо Бускетс поділився амбітними планами каталонського клубу.

"Керівництво захотіло змінити тренера, і в будь-якому випадку ми сподіваємося, що Барселона демонструватиме хороші результати. У цьому сезоні ми можемо виграти всі трофеї.

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Порівнювати Вальверде і Сетьєна я не буду. У кожного тренера свій стиль. Я в захваті від роботи Ернесто і тепер я тієї ж думки про Сетьєна", – цитує Бускетса Marca.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реала за додатковими показниками. У плей-офф Ліги чемпіонів на каталонців очікує Наполі.

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