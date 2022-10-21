Каталонці влітку 2023-го планують попрощатися з Піке, Альбою, Бускетсом і Серхі Роберто, інформує ESPN. Саме ці гравці ділять капітанську пов'язку в сезоні 2022/23.

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Контракти Бускетса і Роберто завершуються наступного літа, тому з ними буде не так багато проблем. Обидва гравці мають регулярну практику в команді Хаві, але Барселона хотіла б "освіжити" їхні позиції. З Піке і Альбою дещо складніше, адже їхні угоди на рік довші. Ветерани у нинішній кампанії присіли на лаву запасних, тому утримувати їх нема ніякого сенсу. Барса постарається знайти на них покупця або ж взагалі спробує достроково розірвати контракти.

Нагадаємо, зараз каталонці йдуть другими в таблиці Прімери, а в ЛЧ опинилися за крок від вильоту через всього одне очко в матчах з Інтером.

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