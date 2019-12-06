Барселона готова відпустити Аленью в Хетафе – на заваді можуть стати росіяни

Хавбек Барселони Карлес Аленья хоче змінити команду задля отримання більшої кількості ігрової практики.

Гравець каталонців може перейти в Хетафе на правах оренди до кінця сезону, інформує AS.

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Клуби практично узгодили всі деталі, однак є одна важлива умова. Аленья хоче зіграти у плей-офф Ліги Європи, для якого Хетафе достатньо не програти Краснодару в останньому турі групового етапу. Якщо команда з передмістя Мадрида виконає своє завдання у матчі проти росіян, то Аленья погодиться на перехід.

Відзначимо, що вихованець Барселони практично не отримував шансів від Ернесто Вальверде у поточному сезоні – він вийшов на поле лише у 1 турі Прімери проти Атлетіка.

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