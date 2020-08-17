Барселона може відмовитись від послуг Почеттіно – відома причина

Керівництво Барселони у неділю, 16 серпня, знову контактувало з наставником збірної Нідерландів Рональдом Куманом, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Танкреді Палмері.

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Боси каталонського клубу не задоволені фінансовими апетитами колишнього коуча Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, який вважався одним з фаворитів на посаду головного тренера "блаугранас". Тож тепер "синьо-гранатові" схиляються до кандидатури Кумана.

До слова, раніше 57-річний фахівець неодноразово заявляв, що не готовий тренувати Барселону, поки його пов'язує контракт зі збірною Нідерландів, однак тепер він вважає, що це може бути його останній шанс.

Нагадаємо, окрім Почеттіно і Кумана, в шорт-лист каталонського клубу входять також Массіміліано Аллегрі і Тьєррі Анрі.

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