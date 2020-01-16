Барселона може віддати Турана у Боку Хуніорс

Півзахисник Барселони Арда Туран може продовжити кар'єру в чемпіонаті Аргентини.

Барселона спробує продати Арду Турана у Боку Хуніорс, повідомляє TyC Sports.

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Останні 2,5 сезони 32-річний хавбек провів на батьківщині, захищаючи кольори Істанбула Башакшехір. Арда попросив повернути його з оренди, але в столиці Каталонії на гравця не розраховують. Чинний контракт півзахисника з Барсою розрахований до літа 2020 року.

У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини Туран провів 9 матчів, але результативними діями не відзначався.

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