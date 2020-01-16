toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Барселона може віддати Турана у Боку Хуніорс

16 січня 20:40 566 Читать на русском
Барселона може віддати Турана у Боку Хуніорс
Арда Туран / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Арда Туран може продовжити кар'єру в чемпіонаті Аргентини.

Барселона спробує продати Арду Турана у Боку Хуніорс, повідомляє TyC Sports.

Хаві пояснив, чому він відмовився очолювати Барселону

Останні 2,5 сезони 32-річний хавбек провів на батьківщині, захищаючи кольори Істанбула Башакшехір. Арда попросив повернути його з оренди, але в столиці Каталонії на гравця не розраховують. Чинний контракт півзахисника з Барсою розрахований до літа 2020 року.

У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини Туран провів 9 матчів, але результативними діями не відзначався.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар

blog_ava
УЄФА готує новий формат Ліги чемпіонів – є три варіанти проведення турніру
10:24
3154
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Барселона Барселона Бока Хуніорс Бока Хуніорс Арда Туран Арда Туран
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
    Україна — 08:007070 Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
6
год
:
43
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук