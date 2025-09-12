Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може покинути команду в зимове трансферне вікно.

Керівництво Барселони довгий час намагається досягти згоди з Френкі де Йонгом щодо нового контракту. Але нідерландець все ще не погодив з клубом умови нової угоди, що може змусити каталонців його продати, повідомляє Fichajes.

Де Йонг є лідером команди, проте якщо він не укладе новий контракт до січня, то Барселона розгляне його продаж вже у зимове трансферне вікно.

Важка фінансова ситуація "кулес" не дозволяє клубу попрощатися з гравцем безкоштовно влітку 2026 року, коли у Френкі закінчується чинна угода. А присутність в команді Марка Касадо та Марка Берналя дає надію каталонцям, що 28-річного нідерландця можна буде замінити кимось з молодих гравців.

До де Йонга неодноразово проявляли інтерес саудівські клуби. В Барселоні вважають, що Френкі може використати це для отримання кращих фінансових умов у стані "блаугранас".

Нагадаємо, що де Йонг виступає за Барселону з 2019 року. Він перейшов у команду з Аякса за 86 млн євро.

