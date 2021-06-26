Каталонський клуб і Валенсія можуть влаштувати обмін гравцями, інформує Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Барселона зобов'язана провести кадрову чистку – на контракті аж 7 "дармоїдів"

Ціллю Барселони залишається Хосе Гайя, який повинен стати заміною Жорді Альбі. "Блаугранас" не хочуть багато платити за капітана левантійців, проте мають активи для бартера. Валенсію цікавлять два прізвища – хавбек Аленья та форвард Брейтвейт, які не можуть похизуватися серйозним статусом на Камп Ноу.

Додамо, що контракт Гайї з "кажанами" розрахований до літа 2023 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 35 млн євро.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує