Барселона шукає підсилення в атаку після провалу з Ніко Вільямсом. Після того як гравець збірної Іспанії продовжив контракт з Атлетіком, а в перемовинах із Ліверпулем щодо Луїса Діаса немає поступу, на ринку атакувальних гравців залишилося ще менше варіантів. Барселона змушена переглядати попередні плани, тож головний тренер Гансі Флік звернув увагу на футболіста, якого ще раніше хотів бачити у команді Хаві.

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Як повідомляє 3Cat, каталонці відновили інтерес до Хаві Сімонса – вихованця Барселони, який нині належить РБ Лейпциг. Сам футболіст прагне змінити клуб, а німецька сторона готова відпустити його за суму від 70 до 80 мільйонів євро.

Сімонсу лише 22, але він уже довів, що може грати на найвищому рівні. Попри спад у другому сезоні в Бундеслізі та певні проблеми зі здоров’ям, його статистика залишається солідною – 33 матчі, 11 голів і 8 асистів в сезоні 2024/2025.

Нагадаємо, що чинний контракт Сімонса з РБ Лейпциг діє до 2027 року.

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